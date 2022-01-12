Borsa İstanbul'da yükseliş! 12 Ocak 2022 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da endeks 12 Ocak 2022'yi 0,89 değer kazancıyla 2.064,21 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 spor oldu.
FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattığını belirtti.