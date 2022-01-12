Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.01.2022 19:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 19:41
    ABONE OL

    Borsa İstanbul'da yükseliş! 12 Ocak 2022 BIST 100 son durum

    Son dakika borsa haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Ocak 2022 tarihini yüzde 0,89 değer kazancıyla 2.064,21 puandan noktaladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 spor oldu. İşte Borsa İstanbul'da son durum...

    AA
    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul'da endeks 12 Ocak 2022'yi 0,89 değer kazancıyla 2.064,21 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    BORSA İSTANBUL'DA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 spor oldu.

    FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI
    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattığını belirtti.

        Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında da ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 2.050 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

        AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.

        Ekonomistler, kasım döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,92 artacağını öngörüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HÜRJET için seri üretim kararı
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da yükseliş! 12 Ocak 2022 BIST 100 son durum
            SON DAKİKA