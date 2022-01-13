Binlerce gence ‘hızlı’ iş fırsatı (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı sunan KOSGEB destekli istihdam paketi büyük ilgi gördü. 100 bin liralık destek paketine 10 bin işletme başvurdu. Pakete daha önce destek alan firmalar da başvurabilecek. İşletmelerin destekten faydalanabilmesi için; 2019 yılında en az 75 bin lira satış hacmine sahip olmak gerekiyor. Ancak TEKMER ve teknoparklarda bulunan işletmeler ile kamudan Ar-Ge desteği alan işletmelerde söz konusu 75 bin liralık ciro şartı aranmayacak. Hazal ATEŞ

MEMURLARIN YEMEK BEDELLERİ DEĞİŞTİ

Memurlardan bu yıl 2,07-8,44 lira, sözleşmeli personelden 2,52-10,09 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 2,07, 1100'e kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,52, lira olarak tahsil edilecek.

140 BİN İŞÇİYE % 65.67 ARTIŞ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelikİş sendikaları, 140 bin metal işçisinin 2021-2023 Eylül dönemi için toplu sözleşme imzaladı. Metal işçileri için saatlik ücret ortalamalarına yıllık yüzde 65.67 zam yapıldı. Buna göre, birinci 6 ay saat ücretlerinde önce yüzde 10 artış, daha sonra 3,70 lira zam, ikinci 6 ay saat ücretine yüzde 30 zam ve enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü 6 aylarında ise enflasyon oranında artış gerçekleşti. Sosyal haklar da artırıldı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA REHBERİ

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenlerin primleri değişti:

● İSTEĞE bağlı sigorta primi bu yıl için en düşük bin 601 lira oldu.

● KENDİ adına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primi de aylık bin 547 liraya çıktı.

● DOĞUM, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53, en yüksek prim 400 lira olarak yatırılacak.

● EV hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar emeklilik primi yatırmak isterse bin 626 lira ödeyecek.

● EV hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 625.50 lira, 30 gün işçi çalıştıranlar da bin 876 lira ödeme yapacak.

Hazal ATEŞ

ELEKTRİK FATURALARINA EPDK TAKİBİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığı yönündeki şikayetler üzerine, Aralık ayına ait faturaları mercek altına aldı. Faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çeken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve hata tespit ederlerse başvurmalarını bekliyoruz" dedi.

TİCARİ HAREKET

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2021 satışları bir önceki yıla göre yüzde 19 azalışla 1 milyon 652 bin 710 olurken; fiyatlarda ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti. En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken, bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi. Segment bazında pazarın lideri 545 bin 916 adetlik satış ve yüzde 40.4 payla C segmenti oldu.