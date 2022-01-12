Türk Metal Sendikası ve MESS toplu sözleşmede anlaştı! On binlerce işçiye yapılacak zam oranı belli oldu

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. 140 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.