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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 08:55
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    • 12.01.2022 08:55
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    Türk Metal Sendikası ve MESS toplu sözleşmede anlaştı! On binlerce işçiye yapılacak zam oranı belli oldu

    Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi olan ve otomotivden beyaz eşyaya varana kadar birçok sektörü ilgilendiren görüşmede anlaşma çıktı. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılan sözleşme ile ilk 6 ay için işçilere yüzde 27,44 oranında zam yapılacak.

    Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi sonuçlandı

    Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. 140 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

    GREV KARARI ALINMIŞTI
    Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

    30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU
    Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.

        SOSYAL HAKLAR DA BELİRLENDİ
        Sözleşme ile birlikte 2021 Eylül ile 2023 Eylül ayları arasındaki mali ve sosyal haklar da belirlenmiş oldu.

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        Haberler Ekonomi Türk Metal Sendikası ve MESS toplu sözleşmede anlaştı! On binlerce işçiye yapılacak zam oranı belli oldu
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