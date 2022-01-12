İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları! Dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları

İSLAM MEMİŞ DOLAR, EURO VE ALTIN YORUMLARI!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2021'de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi. Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.