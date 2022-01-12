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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 08:59
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    • 12.01.2022 08:59
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    İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları! Dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları

    Dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Döviz ya da altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Hal böyle olunca özellikle uzmanların yorumları sıkı takibe alınıyor. İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları da merakla okunuyor. Peki, dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? İşte 12 Ocak 2022 uzman yorumları!

    Dolar ve altın düşer mi, yükselir mi?

    Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası yaşanan son gelişmeler inceleniyor. Bu kapsamda binlerce kişi dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Öte yandan uzmanların yaptığı değerlendirmeler sık sık okunuyor. İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...

    İSLAM MEMİŞ DOLAR, EURO VE ALTIN YORUMLARI!

    Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2021'de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi. Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.

    Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, "(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısını yaptı.

        Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede "Hani olacaktı" diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

        ALTININ KİLOGRAMI 806 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 806 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 801 bin 700 lira, en yüksek ise 806 bin 320 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 806 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 282 milyon 442 bin 310,12 lira, işlem miktarı ise 352,48 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 282 milyon 442 bin 310,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları! Dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları
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