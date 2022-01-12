İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları! Dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası yaşanan son gelişmeler inceleniyor. Bu kapsamda binlerce kişi dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Öte yandan uzmanların yaptığı değerlendirmeler sık sık okunuyor. İslam Memiş dolar, euro ve altın yorumları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar, altın, euro yükselecek mi, düşecek mi? 12 Ocak 2022 uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...
İSLAM MEMİŞ DOLAR, EURO VE ALTIN YORUMLARI!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2021'de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi. Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.
Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, "(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısını yaptı.