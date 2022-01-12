Memur ve sözleşmeli personellere verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu! 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren yiyecek yardımı yönetmeliği yayımlandı. Buna göre memur ve sözleşmeli personeller öğle yemeği servisinden faydalanırsa günlük asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak.
Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.