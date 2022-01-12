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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 16:08
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    • 12.01.2022 16:20
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    Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Sonuç sorgulama…

    Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde bu konuya dair bilgileri araştırıyor. Koronavirüsün ekonomik olarak olumsuz etkilerini gidermek amacıyla devlet tarafından verilen destekler arasında pandemi yardımı yer alıyor ve 1000 TL’den 1100 TL’ye çıkarıldı. 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz başvurusu yapmak isteyenler istenilen şartların neler olduğunu, başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgileri merak ediyor. E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranına nereden, nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir?

    Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Sonuç sorgulama sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomik olarak koronavirüsün olumsuz etkilerini silmek amacıyla devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine pandemi sosyal desteği 1100 TL olarak veriliyor ve iki fazda tamamlanan başvurular 3. fazda devam ediyor. İşte tüm bilgiler...

    1.100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.

    Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.

    Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.

    Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

        1.100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

        PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

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        Haberler Ekonomi Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Sonuç sorgulama…
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