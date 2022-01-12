2022 AGİ yatacak mı, hangi çalışana ne kadar, kaç TL ödenecek? AGİ kalktı mı? 4.300 TL ve üzeri maaş alanlar...

AGİ KİMLERE VERİLECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.