13 Ocak Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

13 Ocak Perşembe güncel evde bakım maaşı yatan illerin listesi araştırılıyor. Her ay evde bakım maaşı alan milyonlarca kişi bu tarihler aralığında ödemelerini alıyor. Ödemelerini almayanlar ise sık sık son dakika durumu merak ediyor. Bu ay evde bakım maaşları zamlı olarak ödenecek. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşt 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılıyor. 2022 yılında 2 bin 706 TL olan evde bakım maaşları ocak ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Ancak sorgulama ekranından ödemelerinizin yatıp yatmadığını sık sık kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.