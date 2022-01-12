İşte Emeklilere zamlı maaş takvimi! En az 2 bin 500 lira ödeme...

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.47 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinde yatırılmaya başlıyor. Ödemeler bu ayın 28'inde tamamlanacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
EK ÖDEME DE VAR
Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 25.47 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Ayrıca bu artışın yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 2 bin 500 liranın altında olan emeklilerin alacakları para 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Yani emeklilere en az 2 bin 500 lira ödenecek.
MEMUR 15 OCAK'TA ALIYOR
Memur emeklileri bu ayın başında zamlı maaşlarını aldı. Yüzde 30.95 zam ile oluşan farkın, artışı yüzde 2.5 yükselten düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ödenmesi bekleniyor. Memurlar ise ek zamlı maaşlarını ayın 15'inde, 14 günlük zam farkları ile birlikte alacak.