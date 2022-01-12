İşte Emeklilere zamlı maaş takvimi! En az 2 bin 500 lira ödeme...





EK ÖDEME DE VAR

Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 25.47 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Ayrıca bu artışın yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 2 bin 500 liranın altında olan emeklilerin alacakları para 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Yani emeklilere en az 2 bin 500 lira ödenecek.