GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar için yeni karar yürürlüğe girdi! 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmeti





'KÂR' TELAŞI

İstanbul'da kar yağacağını duyan, lastikçiye koştu. Geçen yıla göre yüzde 80 zamlı fiyatla karşılaştı. İstanbul'da kış etkisini gösterdi. Hava sıcaklıkları düştü, kar yağacağını duyan da kış lastiği telaşına girdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar 1 Aralık'ta zorunlu olarak kış lastiğine geçerken, şimdi de özel araç sürücüleri lastiklerini değiştirmek için oto sanayilerin yolunu tuttu. Lastikçilerin verdiği bilgiye göre, fiyatlar geçen seneye göre yüzde 80'e yakın arttı. 4 adet kış lastiği 2 bin 900 liradan başlıyor. Marka ve özelliklerine göre de 12 bin lira civarına kadar çıkıyor. 4 lastiğin değişim bedeli de 100 liradan başlıyor, 150 liraya kadar yükseliyor.



DOĞALGAZ DESTEĞİNE BAŞVURU ŞUBAT'TA

Hükümetin ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu ısınma desteğinde doğalgaz yardımlarının detayları ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde başvuruların Şubat ayının ikinci yarısında başlayacağını, ödemelerin de Mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık, hanelerin bu desteğe e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi. (Fatma GÖKSU)



HESABA ŞİRKET AYARI

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce sadece bireylere yönelik olan TL'ye dönüşüm destekleri, şirket ve kurumlara da açıldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin de artık bu destekten faydalanabileceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



