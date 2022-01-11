Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TL'ye dönüşümün desteklenmesinde kurumlara vergi muafiyeti

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak