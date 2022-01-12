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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 09:24
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    • 13.01.2022 09:24
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    Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

    Pandemi döneminde devlet doğrultusundan milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için müracaatlar alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi amacıyla müracaatlar e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek amacıyla bugüne kadar milyonlarca vatandaş müracaatını tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme neticesine göre yardım etmeye gereksinimi olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda şimdilik müracaat yapmamış olanlar ise detaylar ile ilgili tetkik yapıyor. Başvuruya dair merak edilen bütün veriler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    ASHB’den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım!

    ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! PTT-ATM'den hemen çekebilirsiniz! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! 1100 TL destek ödemesi bağlamında müracaatlar halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda güvenliğini sağlamak hedefiyle başlatılan destekler amacıyla müracaat verileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek sahibi olan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan müracaatlar e-Devlet'ten basitçe tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. İşte müracaat verileri...

    1100 TL ÖDEME YAPILIYOR

    Ülkemiz yardım etmeye muhtaç vatandaşlara her vakit her türlü parasal manevi desteklerle yanısıra oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek sahibi olan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten müracaatların alınmaya başlandı.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor.

    Şartların sağlanması durumunda müracaat sahibinin, müracaat formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

    1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

    1100 TL pandemi yardım müracaat esnasında IBAN bilgilerini müracaat formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak.

    IBAN verisini girmeyenlere ise PTT vasıtasıyla ödeme yapılacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Yeni bin liralık desteğe derli toplu geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir vatandaşın başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

        BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

        'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

        YARDIM BAŞVURU VE BAŞVURU SORGULAMA LİNKLERİ

        https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

        https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671
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        Haberler Ekonomi Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!
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