Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni bin liralık desteğe derli toplu geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir vatandaşın başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

YARDIM BAŞVURU VE BAŞVURU SORGULAMA LİNKLERİ

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671