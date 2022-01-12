Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! PTT-ATM'den hemen çekebilirsiniz! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! 1100 TL destek ödemesi bağlamında müracaatlar halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda güvenliğini sağlamak hedefiyle başlatılan destekler amacıyla müracaat verileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek sahibi olan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan müracaatlar e-Devlet'ten basitçe tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. İşte müracaat verileri...
1100 TL ÖDEME YAPILIYOR
Ülkemiz yardım etmeye muhtaç vatandaşlara her vakit her türlü parasal manevi desteklerle yanısıra oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek sahibi olan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten müracaatların alınmaya başlandı.
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BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor.
Şartların sağlanması durumunda müracaat sahibinin, müracaat formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım müracaat esnasında IBAN bilgilerini müracaat formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak.
IBAN verisini girmeyenlere ise PTT vasıtasıyla ödeme yapılacak.