100 TL üzeri faturalar için... Doğal gaz faturasını ödeyemeyenlere duyuru yapıldı!

Doğal gaz faturası yüksek gelenlere müjde! Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya ile İGDAŞ'tan yapılacak tek çekim fatura ödemelerine 3 taksit yapılacak. Kampanya tamamiyle ücretsiz olacak, herhangi bir şart aranmıyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kampanyanın 31 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi. İşte detaylar...
BANKKART İLE İGDAŞ'TAN TEK ÇEKİM FATURA ÖDEMELERİNDE TAKSİT İMKANI!
Kampanya koşullarınu duyuran Ziraat Bankası kampanyaya katılmak isteyenleri şöyle bilgilendirdi;
Bankkart'ın kredi kartı uygulaması ile 31 Mayıs 2022'ye kadar İGDAŞ vezneleri ve http://www.igdas.istanbul/ üzerinden yapılacak tek çekim fatura ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.
Kampanyaya 01 Ekim 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanalı ile katılım sağlanabilir. SMS ile katılım için asıl kart sahipleri "IGDAS" yazıp banka sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından 4757'ye SMS göndermelidir. Bankkart Başak kartlar için asıl kart, asıl kartın bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonundan SMS göndermelidir.
Kampanyaya asıl kart sahipleri başvurabilecektir.
Katılım sağlayan müşterilerin İGDAŞ vezneleri ve igdas.istanbul üzerinden yapacakları doğalgaz fatura ödemeleri ücretsiz olarak 3 taksite bölünecektir.
İşlemlerin mutlaka katılım sağlandıktan sonra ve Bankkart POS'larından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kampanya katılım talebinin banka sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınmaktadır.
Bankkart'ın kredi kartı uygulaması ile yapılan işlemler kampanyaya dahildir. Ek kartlar ile yapılacak işlemler asıl kartın harcamalarına dahil edilecektir.
Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business kartları kampanyaya dahildir.