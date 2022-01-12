Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de araç sahiplerinin araba almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV gelişmesi de yer aldı.Benzinli otomobiller için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi.
ÖTV oranları artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde uygulanacak. Buna göre, Özel Tüketim Vergi matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde olacak.
OTOMOBİLLERE İNDİRİM GELECEK
120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.