Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz! 110.000 TL para alabilirsiniz! Başvurular e-Devlet'ten başladı! Vatandaşlar akın etti

İŞVERENDE NE ARANACAK?

Desteklenen sektörlerde 2019 ve evvel kurulmuş olmalı. 2019 senesi cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde etkinlik gösteren genç girişimcilerde ciro koşulu olmaksızın 2017 ve evvel kurulmuş olmalarına bakılıyor. Destek döneminde çalışan adedi 2021 senesi ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve ufak işletme olmalı. Vadesi gelmiş ya da yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

BAŞVURUDA SON TARİH 31 MART

Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi. Yeni fazda, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı, 31 Mart'a kadar sürecek.