Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz! 110.000 TL para alabilirsiniz! Başvurular e-Devlet'ten başladı! Vatandaşlar akın etti

Mikro ve ufak işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı amacıyla 100 bin lira, bayan istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Son tarih ise 31 Mart.
GERİ ÖDEME 2024'TE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen zamanlarda açıkladığı yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay süresince çalıştırma taahhüdü verilen her bir personel amacıyla 100 bin liralık, faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 sene) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.
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KADINLARA DAHA FAZLA
Mikro işletmeler 2, ufak işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Kredi tutarı her bir personel amacıyla 100 bin lira. İşletme sahibinin ya da işe alıncak personelin bayan olması durumunda ise kredi tutarı 110 bin lira. Bu halde bayan istihdam edecek mikro işletme 220 bin lira, ufak işletme ise 550 bin liraya kadar personel desteği almış olacak. Mikro işletme; personel adedi 10 şahsa kadar, net satışları ya da bilanço toplamı 1 milyon liraya kadar olan firmaları kapsıyor. Küçük işletme ise personel adedi 50 şahsa kadar, net satışları ya da bilanço toplamı da 8 milyon liraya kadar olan firmaları içeriyor.