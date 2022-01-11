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    • Ekonomi
    • 11.01.2022 09:37
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    • 11.01.2022 09:45
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    Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz! 110.000 TL para alabilirsiniz! Başvurular e-Devlet'ten başladı! Vatandaşlar akın etti

    KOSGEB tarafından müjde üstüne müjde verildi. Bu anlamda 2 sene geri ödemesiz faizsiz olarak 110 bin TL verilecek. Geçen yıl, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla pandemiden olumsuz büyülenen mikro ve ufak işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini içine alan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Şimdi gene KOSGEB üzerinden hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını hedefleyen ‘Hızlı Destek Programı’nın üçüncü fazı döneme alındı.

    takvim.com.tr
    Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz! 110.000 TL para alabilirsiniz!

    Mikro ve ufak işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı amacıyla 100 bin lira, bayan istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Son tarih ise 31 Mart.

    GERİ ÖDEME 2024'TE

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen zamanlarda açıkladığı yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay süresince çalıştırma taahhüdü verilen her bir personel amacıyla 100 bin liralık, faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 sene) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.

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    KADINLARA DAHA FAZLA

    Mikro işletmeler 2, ufak işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Kredi tutarı her bir personel amacıyla 100 bin lira. İşletme sahibinin ya da işe alıncak personelin bayan olması durumunda ise kredi tutarı 110 bin lira. Bu halde bayan istihdam edecek mikro işletme 220 bin lira, ufak işletme ise 550 bin liraya kadar personel desteği almış olacak. Mikro işletme; personel adedi 10 şahsa kadar, net satışları ya da bilanço toplamı 1 milyon liraya kadar olan firmaları kapsıyor. Küçük işletme ise personel adedi 50 şahsa kadar, net satışları ya da bilanço toplamı da 8 milyon liraya kadar olan firmaları içeriyor.

        KREDİ ŞARTLARI NELER?

        Verilecek olan kredi sadece personel istihdamını artırmaya yönelik. Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Destek ödemesi 6'şar ay aylık 2 taksit şeklinde olacak. Bu süre boyunca işe alınan personel işten çıkarılmayacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak.

        İŞE ALINACAK KİŞİDE BUNLARA BAKILACAK

        Meslek lisesi ya da teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 senelik ya da 4 senelik üniversite mezunu olmalı. Doğum senesi 1981 ve ardından olanlar amacıyla geçerli. Son 3 sene bağlamında 180 günden çok çalışmamış olmalı.

        İŞVERENDE NE ARANACAK?

        Desteklenen sektörlerde 2019 ve evvel kurulmuş olmalı. 2019 senesi cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde etkinlik gösteren genç girişimcilerde ciro koşulu olmaksızın 2017 ve evvel kurulmuş olmalarına bakılıyor. Destek döneminde çalışan adedi 2021 senesi ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve ufak işletme olmalı. Vadesi gelmiş ya da yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

        BAŞVURUDA SON TARİH 31 MART

        Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi. Yeni fazda, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı, 31 Mart'a kadar sürecek.

        HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

        Destekten yararlanabilecek mikro ve ufak işletmelerin sektörlerinin birtakımları şöyle:

        İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

        Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve uygulama yapımcılığı. Mesleki ve bilimsel etkinlikler. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Eğitim. Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

        Diğer etkinlik hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

            KOSGEB NEDİR?

            Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret gerçekleştirmek isteyen, yeni bir iş koluna atılmak isteyen vatandaşlar ekonomik ve eğitsel açıdan desteğe gereksinim duymaktadır. Yeni bir işe atılmak isteyen bireylerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine gereksinimi vardır. Söz hususu halde devlet doğrultusundan girişimcilere destek verilmesi gerekir. Bu sayede ülke kalkınması amacıyla çalışmalar mikro düzeyde başlatılmış olur. Girişimcilerin projeleri devlet doğrultusundan hibeler ya da düşük faizli krediler ile desteklenir. Fakat bunun amacıyla girişimcilerin birtakım eğitimlerden başarılı olmaları ve de sertifika edinmeleri gereklidir. Kamu kuruluşu olan Kosgeb doğrultusundan girişimcilere hibe ve kredi desteği sunulmaktadır. Bu sayede girişimcilerin ve ufak ölçekli firmaların ekonomideki faaliyeti arttırılır, kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanarak ülkenin refah düzeyinin arttırılması hedeflenir.
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            Haberler Ekonomi Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz! 110.000 TL para alabilirsiniz! Başvurular e-Devlet'ten başladı! Vatandaşlar akın etti
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