1 ay hakkınız var! 10 ayda 39.000 TL alıyorsunuz! Aldığınız maaşa göre her yıl artmaya devam ediyor

Devlet, değişik nedenlerle işini kaybeden sigortalıların uğramış oldukları gelir kaybını 10 aya kadar belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna işsizlik maaşı deniyor. İşsizlik maaşı asgari ücrete göre her sene artıyor. İşsizlik ödeneği alacak olan vatandaşların iş bulmaya hazır bir halde bulunması gerekmektedir. Çünkü işsizlik ödeneği için başvuran kişilerin aynı zamanda iş arayan kaydı da alınır. Bu sebeple uygun iş bulunması halinde kişiye yönlendirme de yapılacaktır.
TAVAN TUTAR 3 BİN 972 LİRA
Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçmiyor. Buna göre 2022 yılından itibaren son 4 ay asgari ücretle çalışana en az 1.986 lira net işsizlik maaşı bağlanacak. İşten ayrılma Ocak ayı sonucunda gerçeklemiş ise geride bıraktığımız 3 aylık vakitte 3 bin 577 liralık brüt asgari ücret öneme alınacak. Bu halde da aşağı yukarı ödenecek aylık işsizlik maaşı 1.570 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı da net 3 bin 972 lira oldu. 2021'de bu tutar 2 bin 840 liraydı.
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PRİMLER AYLIĞI ARTIRIR
Ücretler dışında son 4 ayda prim, ikramiye ve bu nitelikteki her tür hak da işsizlik maaşında etkili. Söz hususu ödemeler prime temel kazancı artırır ve bu da işsizlik ödeneğine temel tutarı yükseltir.
30 GÜNDE BAŞVURU
İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün amacıyla da İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da müracaat yapabilir ama gecikilen vakit amacıyla işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, 'iskur.gov.tr', 'e-Devlet'ten ya da İşkur'a elden şeklinde olabilir.