1 ay hakkınız var! 10 ayda 39.000 TL alıyorsunuz! Aldığınız maaşa göre her yıl artmaya devam ediyor



PRİMLER AYLIĞI ARTIRIR

Ücretler dışında son 4 ayda prim, ikramiye ve bu nitelikteki her tür hak da işsizlik maaşında etkili. Söz hususu ödemeler prime temel kazancı artırır ve bu da işsizlik ödeneğine temel tutarı yükseltir.

30 GÜNDE BAŞVURU

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün amacıyla da İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da müracaat yapabilir ama gecikilen vakit amacıyla işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, 'iskur.gov.tr', 'e-Devlet'ten ya da İşkur'a elden şeklinde olabilir.