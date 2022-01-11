Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.01.2022 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 10:24
    ABONE OL

    1 ay hakkınız var! 10 ayda 39.000 TL alıyorsunuz! Aldığınız maaşa göre her yıl artmaya devam ediyor

    10 ay süresince 39.000 TL alabilirsiniz. Bu sene bağlamında geçerli asgari ücret net 4 bin 250 lira olurken, bunun brütü 5 bin 4 lira olarak belirlenmişti. İşsizlik maaşı hesaplanırken son dört aylık brüt maaş öneme alınıyor. İşsizlik ödeneği, işsizlik maaşı ismi ile de bilinmektedir. Sigortalı çalışanların işsiz kalması durumunda lüzumlu şartları karşılaması durumunda İŞKUR doğrultusundan belli bir vakit ödenen ücretler işsizlik ödeneği olarak isimlendirilmektedir. Vatandaşların işsizlik maaşlarını alabilmesi amacıyla detaylı şartları bulundurması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    1 ay hakkınız var! 10 ayda 39.000 TL alıyorsunuz!

    Devlet, değişik nedenlerle işini kaybeden sigortalıların uğramış oldukları gelir kaybını 10 aya kadar belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna işsizlik maaşı deniyor. İşsizlik maaşı asgari ücrete göre her sene artıyor. İşsizlik ödeneği alacak olan vatandaşların iş bulmaya hazır bir halde bulunması gerekmektedir. Çünkü işsizlik ödeneği için başvuran kişilerin aynı zamanda iş arayan kaydı da alınır. Bu sebeple uygun iş bulunması halinde kişiye yönlendirme de yapılacaktır.

    TAVAN TUTAR 3 BİN 972 LİRA

    Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçmiyor. Buna göre 2022 yılından itibaren son 4 ay asgari ücretle çalışana en az 1.986 lira net işsizlik maaşı bağlanacak. İşten ayrılma Ocak ayı sonucunda gerçeklemiş ise geride bıraktığımız 3 aylık vakitte 3 bin 577 liralık brüt asgari ücret öneme alınacak. Bu halde da aşağı yukarı ödenecek aylık işsizlik maaşı 1.570 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı da net 3 bin 972 lira oldu. 2021'de bu tutar 2 bin 840 liraydı.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    PRİMLER AYLIĞI ARTIRIR

    Ücretler dışında son 4 ayda prim, ikramiye ve bu nitelikteki her tür hak da işsizlik maaşında etkili. Söz hususu ödemeler prime temel kazancı artırır ve bu da işsizlik ödeneğine temel tutarı yükseltir.

    30 GÜNDE BAŞVURU

    İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün amacıyla da İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da müracaat yapabilir ama gecikilen vakit amacıyla işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, 'iskur.gov.tr', 'e-Devlet'ten ya da İşkur'a elden şeklinde olabilir.

        ARANAN ŞARTLAR

        Kendi heves ve eksikliği olmaksızın işini kaybetmiş, son 3 senede adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı alabiliyor.

        Emekli olmasına karşın rastgele bir işyerinde çalışan işçilerin ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilmediği amacıyla (sosyal güvenlik destek primi kesilmekte) bu vatandaşlar ödenekten faydalanamaz.

        KAÇ AY VERİLİYOR?

        Son 3 senede adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay süresi boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

        SAĞLIK HAKKI

        Ödenek süresi boyunca İşkur Genel Sağlık Sigortası primlerini öder. Kişi bu primler sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanır. Ayrıca, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de herhangi bir işlem ya da başvuruya gerek kalmaksızın kişi üzerinden sağlıktan yararlanma hakkına sahip.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

        İşsizlik ödeneği, işsizlik maaşı ismi ile de bilinmektedir. Sigortalı çalışanların işsiz kalması durumunda lüzumlu şartları karşılaması durumunda İŞKUR doğrultusundan belli bir vakit ödenen ücretler işsizlik ödeneği olarak isimlendirilmektedir.

        Vatandaşların işsizlik maaşlarını alabilmesi amacıyla detaylı şartları bulundurması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan vatandaşlar İŞKUR'un vermiş bulunduğu işsizlik ödeneğinden faydalanamamaktadır.

        Hizmet akdinin sona ermesinden sonra 30 gün amacıyla da işsizlik ödeneğine başvurmak gerekmektedir. İşten ayrılan bireylerin 30 günü geçirmeden işsizlik maaşına başvurması olabildiğince önemlidir. Başvuru İŞKUR'a giderek şahsen yapılmalıdır. Fakat dileyen vatandaşlar İŞKUR sitesinden çevrimiçi olarak da başvuruyu gerçekleştirebilmektedir.

        İşsizlik ödeneği alacak olan vatandaşların iş bulmaya hazır bir halde bulunması gerekmektedir. Çünkü işsizlik ödeneği için başvuran kişilerin aynı zamanda iş arayan kaydı da alınır. Bu sebeple uygun iş bulunması halinde kişiye yönlendirme de yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EGO zammı sinsi ve fahiş
        Haberler Ekonomi 1 ay hakkınız var! 10 ayda 39.000 TL alıyorsunuz! Aldığınız maaşa göre her yıl artmaya devam ediyor
            SON DAKİKA