11 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu?

11 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller sabahın ilk saatleriyle birlikte çok araştırılıyor. Ödeme alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilenler...