12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? Son dakika euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sistemi ile kontrol altına alınarak hızla düşürülen dolar kur fiyatında son durum merak konusu oldu. TL döviz kuru karşısında değer kazandı ve altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Peki Euro, Sterlin ve Dolarda son durum ne? 12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? İşte son dakika Euro, Sterlin ve Dolar fiyatı...