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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 06:46
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    • 12.01.2022 06:46
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    12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? Son dakika euro, sterlin ve dolar fiyatı...

    Yatırımcılar ve piyasaların takipçileri son dakika Euro, Sterlin ve Doların fiyatını merak ediyor. Son dönemlerde dolar kurundaki hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı sakin kapatan dolar bu hafta ise olağan seyrinde. Peki 12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? İşte canlı döviz kuru alış satış rakamları...

    12 Ocak dolar ne kadar oldu?

    Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sistemi ile kontrol altına alınarak hızla düşürülen dolar kur fiyatında son durum merak konusu oldu. TL döviz kuru karşısında değer kazandı ve altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Peki Euro, Sterlin ve Dolarda son durum ne? 12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? İşte son dakika Euro, Sterlin ve Dolar fiyatı...

    12 OCAK DOLAR NE KADAR OLDU?

    ALIŞ FİYATI: 13,8197

    SATIŞ FİYATI: 13,8455

    BUGÜN EURO NE KADAR?

    ALIŞ FİYATI: 15,6951

    SATIŞ FİYATI: 15,7398

    STERLİN BUGÜN NE KADAR?

    ALIŞ FİYATI: 18,7439

    SATIŞ FİYATI: 18,8229

    KANADA DOLAR NE KADAR?

    ALIŞ FİYATI: 10,9172

    SATIŞ FİYATI: 10,9830
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    Haberler Ekonomi 12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? Son dakika euro, sterlin ve dolar fiyatı...
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