12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? Son dakika euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sistemi ile kontrol altına alınarak hızla düşürülen dolar kur fiyatında son durum merak konusu oldu. TL döviz kuru karşısında değer kazandı ve altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Peki Euro, Sterlin ve Dolarda son durum ne? 12 Ocak dolar ne kadar oldu? Bugün dolar alınır mı, 1 dolar kaç TL? İşte son dakika Euro, Sterlin ve Dolar fiyatı...
12 OCAK DOLAR NE KADAR OLDU?
ALIŞ FİYATI: 13,8197
SATIŞ FİYATI: 13,8455
BUGÜN EURO NE KADAR?
ALIŞ FİYATI: 15,6951
SATIŞ FİYATI: 15,7398
STERLİN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ FİYATI: 18,7439
SATIŞ FİYATI: 18,8229
KANADA DOLAR NE KADAR?
ALIŞ FİYATI: 10,9172
SATIŞ FİYATI: 10,9830