Döviz ve altın hesaplarının TL mevduata dönüşümünde değişiklik Resmi Gazete'de: Şirket ve kurumlar da kapsama alındı!

Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadeli, tüzel kişiler ise 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açabilecek. Hesap sahibinin talep etmesi halinde, ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.