Emeklilik bekleyenler bu kriterlere dikkat! Geç kalan yanar! EYT'de dikkat çeken hizmet tespit uyarısı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasının bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da ortaya çıkıyor. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında yer almaktadır. Düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Son paylaşılan bilgilere göre, sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de faydalanabilecek.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.