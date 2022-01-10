Emeklilik bekleyenler bu kriterlere dikkat! Geç kalan yanar! EYT'de dikkat çeken hizmet tespit uyarısı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasının bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da ortaya çıkıyor. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında yer almaktadır. Düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Son paylaşılan bilgilere göre, sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de faydalanabilecek.
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.
Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.
HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?
Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.
KİMLER, NE ZAMAN AÇABİLİR?
Hizmet tespit davasını kişinin kendisi veya vefat durumunda mirasçıları açabilir. Hizmet tespitine konu işyerinde hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde mahkemeye başvurulabilir. Örneğin bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel için 5 yıllık hak düşürücü süre işten tarihten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021'de işten çıktıysa 2026'nın sonuna kadar sigortasız çalıştırıldığı dönem için dava açabilir. Kesintisiz çalışmanın bittiği yılın sonu başlangıç kabul edilir.