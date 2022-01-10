Zamlı emekli maaşları hangi gün hesaplara yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2022?

Memur ve memur emekli zam oranlarının açıklanmasının ardından 15 günlük maaş farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni yılda memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak artırdıklarını açıkladı. Böylelikle memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Gözler bu kez zamlı maaş ve enflasyon farkının yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Zamlı emekli maaş farkı hangi gün yatacak?
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
15 Ocak'ta devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri için zamlı maaşlar ve enflasyon farkı hesaplara yatacak.
17-26 Ocak'ta da SSK emeklilerine zamlı maaş yatacak.
25-28 Ocak tarihinde ise Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşlar yatırılacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı.
2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.