Milyonlar bu paketi bekliyor! KDV müjdeleri belli oldu

Hükûmetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki (KDV) oranların sadeleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması, gıda ve temizlik ürünleri gibi bazı mal ve hizmetlerden kesilen verginin kaldırılmasına yönelik düzenleme kısa süre içinde tamamlanacak.

Maliye ve Hazine Bakanlığının uzun süredir gündeminde olan "KDV'nin sadeleştirmesi" çalışmaları hızlandırıldı. 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde "KDV'de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak" açıklaması ile bu konuda bir reform yapacakları mesajını vermişti.