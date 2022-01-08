BİM, ŞOK, A101 şubelerindeki bu alan baştan aşağı değişiyor! Ve adım atıldı! Artık kasa kısmında...

Marketlerle ilgili alınan yeni karar bu hafta vatandaşlara duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya başlandı.
ZORUNLULUK GETİRİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.
ÇOK KULLANIMLIK TAŞIMA EKİPMANLARI...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.
PLASTİK POŞET FİYATLARI...
Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi: