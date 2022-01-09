Las Vegas'ta CES fuarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 3 büyük teknolojik hamleyi açıkladı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Las Vegas'ta açıklamalar yaptı. Turkcell'in 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduğunu ifade eden Murat Erkan, "Dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022'de de sürdüreceğiz" dedi. Türkiye'de yeni unicorn'lar çıkarma hedefiyle yola çıkan Turkcell'in Paycell, BiP ve Superonline'ı yatırımcılara açabileceğini belirten Erkan, üç şirkete de ABD, Asya ve Ortadoğu'dan fonların ilgi gösterdiğini belirtti. Erkan, "Finansal yatırımcı aramıyoruz yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz. Global pazarlarda bize değer katacak yatırımcılarla görüşüyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur. 30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz" dedi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Paycell'de hisse satış sürecinin yönetimi için JP Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.