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    Las Vegas'ta CES fuarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 3 büyük teknolojik hamleyi açıkladı

    Las Vegas’ta CES Fuarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Turkcell üç büyük hamleye hazırlanıyor: 1- Oyun işine giriyor. 2- Yabancı yatırımcıya açılıyor. 3-Kriptoda satın alma gelebilir.

    Turkcell’den teknolojik hamleler

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Las Vegas'ta açıklamalar yaptı. Turkcell'in 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduğunu ifade eden Murat Erkan, "Dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022'de de sürdüreceğiz" dedi. Türkiye'de yeni unicorn'lar çıkarma hedefiyle yola çıkan Turkcell'in Paycell, BiP ve Superonline'ı yatırımcılara açabileceğini belirten Erkan, üç şirkete de ABD, Asya ve Ortadoğu'dan fonların ilgi gösterdiğini belirtti. Erkan, "Finansal yatırımcı aramıyoruz yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz. Global pazarlarda bize değer katacak yatırımcılarla görüşüyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur. 30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz" dedi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Paycell'de hisse satış sürecinin yönetimi için JP Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.



    FİŞE TAKILAN ALAN
    Murat Erkan, oyun pazarı ve kripto konusuna yatırım yapacaklarının sinyalini verdi. Erkan, şöyle konuştu: "Şirketlere ortaklık olur, satın alma olur, unicorn şeklinde yatırım olur. Fişe takılabilen alanlara yatırım yapacağız. Kripto işinde yetkinlerimiz var. Nasıl gireceğiz, bakacağız. Oyunla ilgili bir yaklaşımız oldu. Cloudgame konusunda ciddi yatırım yaptık."



    TOGG'DA HİSSE ARTTI
    Turkcell Türkiye'nin Otomobili'ne (TOGG) yatırım yaptığında sorgulayanların olduğunu belirten Erkan, "Şimdi sorgulanmıyor. Şu anda TOGG'da en mobilite 7-8 tane iş alanı var. Onların hepsinde de Turkcell oyuncu. TOGG'da hissemizi yüzde 19'dan 23'e çıkardık. İmkan olursa daha da çıkarırız" diye konuştu.



        BİLANÇO GÜÇLÜ KASADA PARA VAR
        2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde ettiklerini, ilk 9 ayda 2.5 milyon müşteri kazandıklarını belirten Erkan, "Toplamda yeni müşteri hedefimizin 3 katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Başarımızın arkasında müşterilerimizin desteği var." dedi. Döviz açık pozisyonlarının sınırlandığını, bilançolarının güçlü olduğunu belirten Erkan, "Kasada para var. Rüzgar karşıdan bile esse biz gemiyi götüreceğiz" diye konuştu.



        FİBERE 1.5 MİLYARLIK EK YATIRIM
        Dijital Türkiye hedefiyle fiber seferberliği başlattıklarını hatırlatan Erkan, şöyle konuştu: "2021'de Kahramanmaraş, Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizde altyapı çalışmaları başlattık. 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişim sağlayacağız. Bu yatırımla toplam fiber altyapımızın uzunluğu 53 bin km'yi aşacak. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber seferberliği sürecek."

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        Haberler Ekonomi Las Vegas'ta CES fuarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 3 büyük teknolojik hamleyi açıkladı
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