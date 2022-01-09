3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum açıklaması geldi…

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Milyonlarca kamu çalışanı uzun zamandır bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve çıkış tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair son durum açıklaması geldi ve heyecan yarattı. Ekonomi gündeminde en merak edilen 3600 ek gösterge ile kadro konusu hakkında bilgiler de veren Bakan Bilgin'in son açıklamalarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.
Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.