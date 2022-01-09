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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 06:37
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    • 10.01.2022 06:47
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    Dolar yükselir mi, düşer mi? 10 Ocak 2022 CANLI dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Uzman yorumları…

    Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki son alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden 10 Ocak 2022 canlı dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? İşte piyasalarda son durum…

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki son alış satış fiyatları ve altın fiyatları sabahın ilk dakikalarından itibaren çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dolar geçtiğimiz hafta 12-13 TL bandında gezerken euro 14-15 TL seviyelerinde yer aldı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 10 Ocak 2022 CANLI dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte uzman yorumları…

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

    ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

    Analistler, Fed'in beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından doların güçlendiğini, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    ALTININ KİLOGRAMI 793 BİN LİRA OLDU

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 793 bin lira oldu.

    Altın piyasasında, en düşük 792 bin 725 lira, en yüksek ise 802 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre aynı tamamlayarak, 793 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 352 milyon 21 bin 983,41 lira, işlem miktarı ise 1.715,57 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 352 milyon 21 bin 983,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

        AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

        Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,25 değer kaybederek 488,16 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 7.450,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 düşerek 16.052,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 değer kaybıyla 7.249,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 27.655,69 puana indi.

        Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,1 düşerek 1,13 seviyesinde işlem gördü.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

        Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve Kovid-19 salgınının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttı.
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        KAD-SİS
        Haberler Ekonomi Dolar yükselir mi, düşer mi? 10 Ocak 2022 CANLI dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Uzman yorumları…
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