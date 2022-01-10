Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde: THY lokomotif hisse oldu!

Borsa İstanbul'da endeks geçen hafta yüzde 9.46 yükseldi. Böylece yılın ilk haftasında Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. BIST-100 son 3 ayda yüzde 45.5, son 6 ayda da yüzde 46.2 ile dünyanın en fazla yükselen endeksi oldu.