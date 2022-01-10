Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde: THY lokomotif hisse oldu!

Kurda yaşanan sert dalgalanmalara rağmen geçen yılı yüzde 25.8'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2022'in ilk işlem haftasında dünyanın zirvesine çıktı.
Borsa İstanbul'da endeks geçen hafta yüzde 9.46 yükseldi. Böylece yılın ilk haftasında Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. BIST-100 son 3 ayda yüzde 45.5, son 6 ayda da yüzde 46.2 ile dünyanın en fazla yükselen endeksi oldu.
Geçen hafta Borsa İstanbul'un ardından en fazla yükselen ikinci piyasa yüzde 8.6 ile Srilanka oldu. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri geçen hafta 223 milyar lira artarak 2.1 trilyon lirayı geçti.