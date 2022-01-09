Çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi? 10 Ocak 2022 anlık canlı altın fiyatları!

Birikim ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde merak ediliyor. Bu bağlamda da altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, çeyrek, gram altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi? 10 Ocak 2022 anlık canlı altın fiyatları kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yakından takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ KİLOGRAMI 793 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 793 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin 500 lira, en yüksek ise 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 793 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 848 milyon 71 bin 134,90 lira, işlem miktarı ise 1.093,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 858 milyon 264 bin 503,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.