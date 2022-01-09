Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı...

9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Hafta sonu serbest piyasa uygulansa da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya başladı. Yarın piyasalarda yeni işlem günü olacak ve ne yönde değişikliklerin yaşanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki bugün altın almak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar hangi fiyatlarla gerçekleştirebilecek? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte yanıtı…