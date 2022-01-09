10 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor?

Dolar ne kadar? Sabahın erken saatlerinden itibaren uyanır uyanmaz en çok araştırılanlar arasında döviz piyasası yer alıyor. Hafta sonu serbest piyasa devam etse de yeni haftanın ilk iş gününden önce güncel durumun neler olduğu merak ediliyor. Döviz satın almak ya da bozdurmak isteyenler vatandaşlar güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. 9 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor? İşte yanıtı…