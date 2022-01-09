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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 09:28
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    • 10.01.2022 09:28
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    10 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor?

    10 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Döviz piyasasında yaşanan son gelişmeler tüm illerden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve güncel fiyatlar internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Dolar, Euro ya da İngiliz Sterlin'i almak yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler için güncel piyasa bilgileri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Dolar ne kadar?

    Dolar ne kadar? Sabahın erken saatlerinden itibaren uyanır uyanmaz en çok araştırılanlar arasında döviz piyasası yer alıyor. Hafta sonu serbest piyasa devam etse de yeni haftanın ilk iş gününden önce güncel durumun neler olduğu merak ediliyor. Döviz satın almak ya da bozdurmak isteyenler vatandaşlar güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. 9 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor? İşte yanıtı…

    10 OCAK GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

    ALIŞ: 13,8056

    SATIŞ: 13,8073

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 15,6721

    SATIŞ: 15,7787

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 18,7136

        SATIŞ: 18,8074

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,78 puan artarak 2.033,32 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 12,73 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 2.020,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.994,45, en yüksek 2.036,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 2.033,32 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,96 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 2.256,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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        KAD-SİS
        Haberler Ekonomi 10 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor?
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