Güncel sigara fiyat listesi 2022! 10 Ocak sigara zammı var mı? Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları

10 Ocak sigara zammı var mı? Tüm illerden tiryaki içiciler güncel fiyatlarla ilgili bilgi edinmek istiyor ve her gün araştırmalar yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında BAT, JTI, Philip Morris grubu sigara çeşitlerine zam yaptığını tek tek açıklamaya başladı. Güncel sigara fiyat listesi 2022 oldukça merak edildi. Peki Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament, Samsun ve daha pek çok sigara markası kaç TL'da satılıyor? Güncel zam sonrasında sigara fiyatları haberimizde yer alıyor.

2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?

Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Güncel fiyatlar şu şekilde:

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25,00 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL