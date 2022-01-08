Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olanlar merak ediyordu! Artık BES'te avans çekilebilecek

Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasal düzenleme ile sistemin cazibesini artıracak ve katılımı teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilecek.
Değişikliğin en göze çarpanı ise BES'ten avans çekebilme imkânının getirilmesi olurken, çalışanların tabi olduğu otomatik BES'e 45 yaşından büyük kişiler de kendi istekleriyle katılabilecek.
DEVLET KATKISI ARTTI
SABAH'ta yer alan habere göre, Teklifteki düzenlemelerin başında, daha önce açıklanan devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkartılması geliyor. 2022'de BES'e aylık 5 bin lira prim yatıranlara devlet de her ay 1.500 lira katkı sağlayacak.