Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olanlar merak ediyordu! Artık BES'te avans çekilebilecek

Kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleşebilecek. Kurum'un belirleyeceği kapsamda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi durumlarda ödeme imkânı sağlanacak. Avans aldıktan sonra bir süre sistemde kalınması gerekecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.