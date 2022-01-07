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    • Ekonomi
    • 08.01.2022 08:51
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    • 08.01.2022 08:51
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    Hem de tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL veriyor! ATM'den hemen alınıyor!

    Milyonlarca emekli bağlamında PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL destek alması sağlanacak. Hiçbir kefil ve koşul olmadan tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…

    takvim.com.tr
    20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL veriliyor! Hem de tek bir SMS ile başvuru

    Nakit ihtiyacı olanlar bağlamında PTT kredi başvuruları devam ediyor. PTT şubelerinden kredi çekmek isteyecekler bağlamında güncel faiz oranlarını aktaran PTT müşteriler için yeni maliyetleri ilan etti. Emekli müşteriler bağlamında ayrı, herkes amacıyla ayrı iki paket yayınlayan PTT'nin kredi olanaklarına dair ayrıntılar şöyle.

    Kefil Yok Şart Yok

    PTT işyerlerinden basitçe temin edilecek 80 bin TL kredi amacıyla acil nakit sorunu çeken her emeklinin müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ile hesaplı ödeme koşullarının sunulduğu kredi kampanyasına ise kişilerin yoğun bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Aktif Bank işbirliği ile PTT doğrultusundan sağlanacak kredi paketi kapsamında emeklinin bütün nakit ihtiyaçlarının basitçe karşılanması hedefleniyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi amacıyla yüzde 2,39'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.

        PTT'den Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır?

        PTT üstünden emekli kredisi talep edecek kişilerin basitçe müracaatlarını yapmaları mümkündür. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile bütün nakit ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği gerçekleştiren PTT, ilaveten 36 ay vade seçenekleri de sunuyor. Acil nakit sıkıntılarına çözüm önerileri arayan bütün emekli kişilerin yapabileceği müracaatlar ardından basitçe kredinizi PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

        Aktif Bank, PTT işyerleri ve süratli müracaat kanalları üstünden PTT üstünde yer alan bütün emekli kredilerine basitçe müracaat gerçekleştirmek mümkündür. 80 bin liraya kadar hemen krediniz PTT şubelerinde sizi bekliyor.

        SMS ile PTT Emekli Kredisi Başvurusu

        SMS ile kolayca 50 bin TL'ye kadar olan kısım için kredinizi talep edebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. ''EMEKLI'' boşluk ''T.C. Kimlik Numarası'' boşluk ''Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)'' yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderilmesinin ardından emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşların 50 bin TL'ye kadar kredi talep etmesi mümkündür.

        Kefilsiz, şartsız ve tek bir SMS ile PTT emekli kredisi paketlerinden yararlanarak tüm ihtiyaçlarınıza anında çözümler üretebilir ve finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. SMS ile kredi başvuru yapabilmek için PTT'nin maaş müşterisi olunması gerekmektedir. 36 ay vade ve yüzde 2,39'dan başlayan faiz oranları ile tüm emeklilerin PTT üzerinden kredi talep etmesi ve 80 bin liraya kadar kredi tutarı ile nakit sıkıntılarını çözmeleri hedeflenmektedir.
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        Metin Gürcan 2016’dan beridir hainlik peşindeymiş
        Haberler Ekonomi Hem de tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL veriyor! ATM'den hemen alınıyor!
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