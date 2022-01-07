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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 12:11
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    • 07.01.2022 12:11
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    Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek

    Konut kredisi faiz oranları özellikle Kasım ayından bu yana kamu bankalarının yaptığı kredi faiz indirimleriyle birlikte en çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Son olarak bankaların sunduğu teklifleri incelediğimizde en düşük konut kredisi faiz tutarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda ev almak üzere kredi çekmeyi düşünenler için güncel oranları tek tek derledik. İşte faizlerde son durum...

    takvim.com.tr
    Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek

    Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek. Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş sonrası ev alacak olanlar kendi bütçesine uygun ev bakmaya başlamıştı. Yeni yılla birlikte konut kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol etmektedir. Örnek hesaplamayla 200.000'yi baz alarak banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu derledik.

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 200.000 TL
    Aylık Ödemeniz (TL) 3.153,61
    Faiz Oranı % 1,2
    Toplam Geri Ödemeniz (TL) 378.433,20

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 200.000 TL
    Taksit Tutarı:3.285,76 TL
    Faiz Oranı:% 1,29
    Yıllık Maliyet Oranı:% 17.0073

    VAKIFBANK

    Vade: 120 ay
    Faiz Oranı %1,29
    Taksit Periyodu 1
    Toplam Ödenecek Tutar: 394.288,73 TL
    Taksit Tutarı: 3.285,74 TL

        İŞ BANKASI

        Kredi Tutarı: 200.000,00 TL
        Kredi Vadesi: 120
        Taksit Tutarı: 4.326,23 TL: %1,95
        Faiz Oranı: %1,95

        GARANTİ BANKASI

        Taksit Tutarı: 4.697,31 TL
        Vade: 120 Ay
        Faiz Oranı: % 2,17
        Tahsis Ücreti: 1.000,00 TL
        Toplam Geri Ödeme Tutarı: 563.675,32 TL
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        Haberler Ekonomi Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek
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