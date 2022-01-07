Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek. Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş sonrası ev alacak olanlar kendi bütçesine uygun ev bakmaya başlamıştı. Yeni yılla birlikte konut kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol etmektedir. Örnek hesaplamayla 200.000'yi baz alarak banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu derledik.
HALKBANK
Kredi tutarı: 200.000 TL
Aylık Ödemeniz (TL) 3.153,61
Faiz Oranı % 1,2
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 378.433,20
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 200.000 TL
Taksit Tutarı:3.285,76 TL
Faiz Oranı:% 1,29
Yıllık Maliyet Oranı:% 17.0073
VAKIFBANK
Vade: 120 ay
Faiz Oranı %1,29
Taksit Periyodu 1
Toplam Ödenecek Tutar: 394.288,73 TL
Taksit Tutarı: 3.285,74 TL