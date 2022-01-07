Sahibinden satılık sıfır-ikinci el ev bakanlar için bulunmaz teklif! Konut alacak olana yılın en düşük kredisi verilecek. Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş sonrası ev alacak olanlar kendi bütçesine uygun ev bakmaya başlamıştı. Yeni yılla birlikte konut kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden kontrol etmektedir. Örnek hesaplamayla 200.000'yi baz alarak banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu derledik.

HALKBANK

Kredi tutarı: 200.000 TL

Aylık Ödemeniz (TL) 3.153,61

Faiz Oranı % 1,2

Toplam Geri Ödemeniz (TL) 378.433,20