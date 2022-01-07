Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği kaç TL?

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacağını duyurmasının ardından merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da konuya dair bilgiler verdi. Peki bu destekten kimler yararlanabiliyor? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL? İşte detaylar…
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.
Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.