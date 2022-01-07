Halkbank’tan üreten kadınlar yarışması (Ekonomi haberleri)

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ürettikleri ile katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nı başlattık. Ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vereceğiz" dedi. Arslan, 2021 itibarıyla 88 bin 500 kadın girişimciye 8.6 milyar lira kredi verdiklerini belirtti.

SABANCI SİGARAYI 2.74 MİLYAR TL'YE BIRAKTI

PHILIP Morris International, Türkiye'deki bağlı ortaklıklarının kalan yüzde 25'lik hissesini Sabancı Holding'den satın aldı. Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük (PHILSA) ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını, 2.74 milyar lira devir bedeli karşılığında Philip Morris'e sattı.

TAZMİNAT TAVANI ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarına dair genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,229979, taban aylık katsayısı 0,359963, yan ödeme katsayısı 0,072934 oldu. Kıdem tazminatı tavanı da 10 bin 596 liraya yükseldi. Yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı ise henüz TBMM'den geçmediği için maaş katsayılarına yansıtılmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu artışa ilişkin teklifin TBMM'de kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır."