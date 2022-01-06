Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı ise…

Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın beşinci işlem günü yaşanıyor ve vatadaşlar ekonomi gündeminde en çok altın piyasasını takip ediyor ve son gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Hem yatırım hen de takı amaçlı düşünenler altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilir.