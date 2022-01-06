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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 06:37
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    • 07.01.2022 06:42
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    Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı ise…

    Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Piyasaların son işlem gününde almak ya da bozurmak isteyenler ekonomi gündemini yakından takip ediyor. Sabahın erken saatlerinde tüm illerden vatandaşlar hafta sonu piyasası başlamadan önce altın fiyatlarının ne durumda olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle yatırım yapmak isteyenler Peki 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar sorusunun yanıtını araştırırken, takı takacak olanlar ise 14, 22 ayar bilezik fiyatını öğrenmek istiyor. İşte güncel bilgiler…

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu?

    Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın beşinci işlem günü yaşanıyor ve vatadaşlar ekonomi gündeminde en çok altın piyasasını takip ediyor ve son gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Hem yatırım hen de takı amaçlı düşünenler altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilir.

    7 OCAK CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 794,04 TL

    SATIŞ: 794,19 TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.792,38

    SATIŞ: 1.792,85

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.286,00

        SATIŞ: 1.322,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.257,00

        SATIŞ: 5.336,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.573,00

        SATIŞ: 2.646,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 433,27

            SATIŞ: 528,92

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 719,28

            SATIŞ: 751,69

            Altının onsu 1.790,40 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.790,40 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,28 kazançla 793 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3594 lira, satışta 13,4129 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,91'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3528, dolar/yen paritesi de 115,71 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,70 yükselişle 82,02 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? 7 Ocak Cuma Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı ise…
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