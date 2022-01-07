AGİ KALKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.



2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı." dedi.