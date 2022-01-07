Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aralık ayının ortalarında 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğunu duyurmuştu. Erdoğan ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığını da açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hangi çalışanın ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacağı merak ediliyor. Ayrıca AGİ'nin kaldırılıp kaldırılmadığı da merak konusu oluyor. Peki, AGİ 2022 kalktı mı? AGİ kimlere verilecek, maaşı kaç TL olanlar alacak? 4.300 TL üzeri maaşlı ne kadar AGİ alacak? İşte bilinmesi gerekenler...
AGİ KALKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.
2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı." dedi.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BEKAR, EVLİ HERKES İÇİN Mİ KALKTI?
Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu. Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için buna bağlı asgari geçim indirimi uygulaması da sona eriyor. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak.