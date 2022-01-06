Dolar yükseliyor mu? 7 Ocak Cuma Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL'den alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılıyor. Piyasalarda haftanın son günü yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren döbiz piyasasındaki gelişmeleri merak etmeye ve yükseliş ya da düşüş olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte güncel Dolar, Euro ya da Sterlin fiyatları…