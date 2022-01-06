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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 07:02
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    • 07.01.2022 07:02
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    Dolar yükseliyor mu? 7 Ocak Cuma Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL’den alıcı buluyor?

    Dolar yükseliyor mu? Son günlerde Dolar yükselişini sürdürürken piyasaların beşinci ve son gününde bir değişiklik olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Serbest piyasa başlamadan önce satın almak ya da bozdurmak istyenler döviz piyasasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 7 Ocak Cuma Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL’den alıcı buluyor? Tüm illerden vatandaşların merak ettiği güncel döviz piyasasına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Dolar yükseliyor mu?

    Dolar yükseliyor mu? 7 Ocak Cuma Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL'den alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılıyor. Piyasalarda haftanın son günü yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren döbiz piyasasındaki gelişmeleri merak etmeye ve yükseliş ya da düşüş olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte güncel Dolar, Euro ya da Sterlin fiyatları…

    7 OCAK CUMA GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

    ALIŞ: 13,8430

    SATIŞ: 13,8461

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 15,6340

    SATIŞ: 15,7189

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 18,6491

        SATIŞ: 18,7426

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,25 puan artarak 2.007,55 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 18,82 puan ve yüzde 0,94 kayıpla 1.986,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.977,66, en yüksek 2.021,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,30 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 2.219,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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        Haberler Ekonomi Dolar yükseliyor mu? 7 Ocak Cuma Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL’den alıcı buluyor?
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