6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen bu desteğin 2022 ne kadar zamlanacağı merakla bekleniyordu ve belli oldu. İşte hesaplara yatacağı tarih...