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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 07:29
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    • 06.01.2022 07:38
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    6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları

    Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste araştırmasını yapıyor. 2022 yılı ile birlikte asgari ücret de dahil olmak üzere birçok maaşa zam geldi ve bunlardan biri de evde bakım maaşı oldu, tüm illerden vatandaşlar zamlı ne kadar ödeme alacağını merak etmeye başladı. Peki Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu desteğe ilk kez başvuracaklar için evde bakım maaşı başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste?

    6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen bu desteğin 2022 ne kadar zamlanacağı merakla bekleniyordu ve belli oldu. İşte hesaplara yatacağı tarih...

    EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

    Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığının hesaplara geçeceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak evde bakım maaşı ödemeleri ayın ortasında 15 ile 30'u arasında yapılıyor.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Mevcut: 1.797,95
    Yeni: 2.292,02

    2022 65 YAŞ AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU?

    Mevcut: 828,21
    Yeni: 1.055,80

        2022 ENGELLİ AYLIĞI ZAMMI KAÇ TL OLDU?

        -%40-69

        Mevcut: 661,13
        Yeni: 842.81

        %70 ve üstü:

        Mevcut: 991,69
        Yeni: 1.264,20.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları…
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