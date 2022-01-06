6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen bu desteğin 2022 ne kadar zamlanacağı merakla bekleniyordu ve belli oldu. İşte hesaplara yatacağı tarih...
EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?
Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığının hesaplara geçeceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak evde bakım maaşı ödemeleri ayın ortasında 15 ile 30'u arasında yapılıyor.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
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2022 65 YAŞ AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU?
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