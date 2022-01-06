Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvuru ne zaman? Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik başvuru şartları…

Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Vatani görevini yapmak isteyen ve bunu kısa süreli ücretli olarak gerçekleştirmek isteyenler sabah saatlerinden bu yana konuya dair araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MEB) merakla ve heyecanla beklenen açıklama geldi, bedelli askerlik için 2022 yılında ödenecek tutar belirlendi. Peki Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvurular ne zaman? Bedelli askerlik için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 56 bin 500 lira olarak açıklandı.
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.