Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? Uzman yorumları...

Bitcoin'de yaşanan düşüş herkesi şaşırtırken binlerce kişi kripto para piyasalarındaki son gelişmelere odaklandı. Bitcoindeki düşüş diğer para birimlerinde de görülüyor. Gözler uzmanların yaptığı yorum ve analizlere çevrildi. Peki, bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? İşte merak edilenler...
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Bitcoin art arda yedi gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5'ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına geriledi.
En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.
Bitcoin'in bir gecede yüzde 20'ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.
GOLDMAN'DAN BİTCOİN İÇİN 'BOĞA' TAHMİNİ
Goldman Sachs Group'a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.
Goldman, Bitcoin'in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği "değer saklama pazarının yüzde 20'sini oluşturuyor.
Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl'a göre Bitcoin'in "değer saklama aracı" pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde "varsayımsal olarak" yüzde 50'ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18'lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.