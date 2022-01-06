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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 13:18
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    • 06.01.2022 13:19
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    Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? Uzman yorumları...

    Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Son olarak grafikler incelendiğinde bitcoinde büyük bir yaşandığı görüldü. En değerli birimlerden birisi olan saat 13.15 itibariyle 42.650 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hal böyle olunca piyasadaki gelişmeleri takip edenler uzman yorumlarını okuyor. Peki, bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları...

    Bitcoin neden düşüyor?

    Bitcoin'de yaşanan düşüş herkesi şaşırtırken binlerce kişi kripto para piyasalarındaki son gelişmelere odaklandı. Bitcoindeki düşüş diğer para birimlerinde de görülüyor. Gözler uzmanların yaptığı yorum ve analizlere çevrildi. Peki, bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? İşte merak edilenler...

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Bitcoin art arda yedi gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5'ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına geriledi.

    En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.

    Bitcoin'in bir gecede yüzde 20'ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.

    GOLDMAN'DAN BİTCOİN İÇİN 'BOĞA' TAHMİNİ

    Goldman Sachs Group'a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.

    Goldman, Bitcoin'in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği "değer saklama pazarının yüzde 20'sini oluşturuyor.

    Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl'a göre Bitcoin'in "değer saklama aracı" pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde "varsayımsal olarak" yüzde 50'ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18'lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.

        Kripto paralar ve emtia fiyatlarında da Fed açıklamaları sonrası geri çekilmeler yaşanırken, Bitcoin şu sıralarda dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışla 42.980 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.

        ABD'nin getiri eğrisindeki dikleşme sonrası teknoloji yoğun Nasdaq endeksi yüzde 3,34 gerileyerek 25 Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

        S&P 500 endeksi yüzde 1,94 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, yeni günün açılışında ABD'de endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrini devam ettiriyor.

        Avrupa'da bugün yoğun veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşirken, dün Fed tutanakları öncesi kapanan pay borsalarda pozitif bir seyir izlendi.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum düşer mi yükselir mi? Uzman yorumları...
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