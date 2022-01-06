Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 6 Ocak 2022 uzman yorumları!

Döviz ya da altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Hal böyle olunca özellikle uzmanların yorumları sıkı takibe alınıyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 6 Ocak 2022 uzman yorumları hakkında detaylar...
DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI...
Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.
Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.