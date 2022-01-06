Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.01.2022 14:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 14:21
    ABONE OL

    Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 6 Ocak 2022 uzman yorumları!

    Aralık ayında döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler merakla takip ediliyor. Bu kapsamda binlerce kişi dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Öte yandan uzmanların yaptığı değerlendirmeler sık sık okunuyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 6 Ocak 2022 uzman yorumları!

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz ya da altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Hal böyle olunca özellikle uzmanların yorumları sıkı takibe alınıyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 6 Ocak 2022 uzman yorumları hakkında detaylar...

    DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI...

    Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

    Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

        Analistler, Fed'in beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından doların güçlendiğini, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

        Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Ekonomi Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 6 Ocak 2022 uzman yorumları!
            SON DAKİKA