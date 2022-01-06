BES'te hedef 500 milyar TL! Devlet katkısı yükseldi ilgi arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) ile birlikte sağlanan işlem kolaylığı ve fon evreninin genişlemesi, 18 yaş altındaki ilginin artarak devam etmesi, aynı zamanda bazı vakıf, sandık ve dernek gibi kuruluşlardaki birikimlerin BES'e aktarımı, devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi gibi gelişmeler ile birlikte 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 500 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Benli, sigorta sektörünün 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2021'in; salgın ve doğal afetlerin, dolayısıyla da sigortanın hem bireyler hem ticari işletmeler hem de devlet açısından ne kadar büyük önem taşıdığının çok belirgin şekilde ortaya çıktığı bir yıl olduğunu belirtti.
Sektör olarak sigortalılık oranlarının yüksek olmasını ve bugünkünden çok daha fazla yük üstlenmeyi istediklerini ifade eden Benli, OECD ülkelerinde bu tür felaketlerin yüzde 40 ila yüzde 50'sinin yükünü sigorta sektörünün üstlendiğini, Türkiye'de bu oranın şu an için sadece yüzde 3 olduğunu söyledi.
Benli, prim üretimine bakıldığında 2020 yılını yaklaşık 83 milyar TL ile kapattıklarını aktararak, "2021 yılı kasım ayı itibarıyla 89,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat dışı prim üretimi yüzde 24,4 artışla 74 milyar liraya, hayat prim üretimi yüzde 18,2 artışla 16 milyar liraya ulaştı." dedi.
2021'in 11 aylık verileri ışığında, hayat dışı branşlarda en çok büyüme sağlayan ilk 5 branşa değinen Benli, yüzde 45 ile nakliyat, yüzde 41 ile genel sorumluluk, yüzde 32 ile genel zararlar, yüzde 31 ile kara araçları ve yüzde 27 ile yangın ve doğal afetlerin büyüme gösterdiğini kaydetti.
Benli, bireysel kredi hacmindeki değişimin hayat sigortalarındaki prim üretiminde en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, 2021'in 11 ayında tüketici kredilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, hayat grubu sigortalar branşında brüt yazılan primlerin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükseldiğini bildirdi.
"DEVLET KATKISININ YANI SIRA FON GETİRİLERİ DE HESABA KATILDIĞINDA BES RAKİPSİZ"
Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında ise Emeklilik Gözetim Merkezi'nin açıkladığı 17 Aralık 2021 verilerine göre, 2021'in başından itibaren BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) katılımcı sayısının yüzde 5 artarak 13,3 milyona, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yüzde 60 artarak 273 milyar TL'ye ulaştığını, yaşanan bu olumlu trende fonların başarılı performansının önemli katkıda bulunduğunu söyledi.
18 yaş altının sisteme dahil edilmesi, BEFAS ve dijitalleşmenin artışına bağlı mevzuat değişikliklerinin katılımcı sayısı ve fon büyüklüğündeki olumlu etkisi üzerine, 2022 yılına yüzde 30 devlet katkısı teşviki ile girmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Benli, devlet katkısındaki 5 puanlık artışın 273 milyar TL'ye ulaşan fon büyüklüğünü daha da yukarı taşımasını beklediklerini aktardı.