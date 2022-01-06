BES'te hedef 500 milyar TL! Devlet katkısı yükseldi ilgi arttı

Sektör olarak sigortalılık oranlarının yüksek olmasını ve bugünkünden çok daha fazla yük üstlenmeyi istediklerini ifade eden Benli, OECD ülkelerinde bu tür felaketlerin yüzde 40 ila yüzde 50'sinin yükünü sigorta sektörünün üstlendiğini, Türkiye'de bu oranın şu an için sadece yüzde 3 olduğunu söyledi.

Benli, prim üretimine bakıldığında 2020 yılını yaklaşık 83 milyar TL ile kapattıklarını aktararak, "2021 yılı kasım ayı itibarıyla 89,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat dışı prim üretimi yüzde 24,4 artışla 74 milyar liraya, hayat prim üretimi yüzde 18,2 artışla 16 milyar liraya ulaştı." dedi.

2021'in 11 aylık verileri ışığında, hayat dışı branşlarda en çok büyüme sağlayan ilk 5 branşa değinen Benli, yüzde 45 ile nakliyat, yüzde 41 ile genel sorumluluk, yüzde 32 ile genel zararlar, yüzde 31 ile kara araçları ve yüzde 27 ile yangın ve doğal afetlerin büyüme gösterdiğini kaydetti.

Benli, bireysel kredi hacmindeki değişimin hayat sigortalarındaki prim üretiminde en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, 2021'in 11 ayında tüketici kredilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, hayat grubu sigortalar branşında brüt yazılan primlerin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükseldiğini bildirdi.