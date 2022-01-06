Kripto para yasası son günlerin en çok konuşulan konularından birisi olarak karşımıza çıktı. Yasa hakkında önemli gelişmeler yaşanırken geçen ay Başkan Erdoğan düzenlemenin çok kısa bir sürede TBMM'ye sunulacağını belirtmişti. Peki, kripto para yasası nedir, ne zaman çıkacak? Kripto para yasası maddeleri nelerdir? İşte detaylar...
KRİPTO PARA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, "Kripto para yasası hazır, gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız." ifadelerini kullandı.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR, MADDELERİ NELERDİR?
Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa ile ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini yetkisiz kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere ceza verilebilecek.