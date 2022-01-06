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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 08:41
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    • 07.01.2022 08:41
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    BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? 7 Ocak sigara fiyatları! Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston…

    7 Ocak sigara fiyatları! BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston fiyatları ne kadardan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tütün kullanıcılarını mutsuz eden bir haber geldi ve sigara fiyatları için 2022 zammı duyuruldu. En ucuz ve en pahalı dahil olmak üzere bütün markaların güncel sigara fiyatlarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar?

    7 Ocak sigara fiyatları sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında tiryakiler hemen BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peşpeşe gelen zamlı fiyat duyuruları sigara içenleri üzse de bir yandan yeni fiyat sorgulamaları devam ediyor. Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel ve daha pek çok sigara çeşidinin 2022 zamlı fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    Güncel fiyatlar şu şekilde:

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,00 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

        Muratti Blu: 22 TL

        Lark: 22 TL

        Chesterfield: 21,50 TL

        L&M: 21,50 TL

        JTI MARKA SİGARALAR

        Winston Slender: 18 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

        Winston: 19 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

        Kent D-Range: 18 TL

        Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL

            TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

            Violet - Slims: 19.00 TL

            Winner Slims - Family: 18.00 TL

            HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

            HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

            HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

            HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

            President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

            Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

            President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

            Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

            Point Blue - Slims: 15.00 TL

            Medley Kısa - Family: 15.50 TL

            MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

            Toros 2005 - Family: 15.50 TL

            Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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