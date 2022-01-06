BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? 7 Ocak sigara fiyatları! Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston…

7 Ocak sigara fiyatları sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında tiryakiler hemen BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peşpeşe gelen zamlı fiyat duyuruları sigara içenleri üzse de bir yandan yeni fiyat sorgulamaları devam ediyor. Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel ve daha pek çok sigara çeşidinin 2022 zamlı fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
Güncel fiyatlar şu şekilde:
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,00 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL