BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? 7 Ocak sigara fiyatları! Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston…

7 Ocak sigara fiyatları sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında tiryakiler hemen BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peşpeşe gelen zamlı fiyat duyuruları sigara içenleri üzse de bir yandan yeni fiyat sorgulamaları devam ediyor. Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel ve daha pek çok sigara çeşidinin 2022 zamlı fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.