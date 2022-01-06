Kur korumalı mevduat hesabına rekor yatırım! 100 milyar TL...

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ürünüyle ile ilgili açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kur korumalı mevduat hesapları toplam 91-92 milyar TL'yi buldu. 1-2 gün içinde 100 milyar TL'yi geçebileceğini düşünüyoruz. Tasarruflarınızı Türk Lirası'na çevirdiğinizde döviz ve altındaki artış tutarını sistem size garanti ediyor. Bu sistemin ekonomiye, ülkenin üretimine, milli paramızın değer kazanmasına faydası oluyor. Vatandaşlarımız sisteme güvensinler, kazanan Türkiye olacaktır" dedi.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Türkiye'de kadın girişimci ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla başlattıkları Üreten Kadınlar Yarışması'nın basın toplantısında konuştu. Arslan, toplantı sonrası Türk Lirasını koruma ve destekleme amaçlı atılan adımlar ve döviz kuruyla ilgili görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin görüşlerini paylaşan Arslan, "Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık akşamı bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik paket kamuoyuyla paylaşıldı. Bu paketin en önemli maddelerinden biri kur korumalı mevduat hesabıydı. Vatandaşların tasarruflarındaki değer artışlarını koruyabilecek çok ciddi bir güvence sistemi getirildi. Kur korumalı mevduat hesapları toplam 91-92 milyar TL'yi buldu. 1-2 gün içinde 100 milyar TL'yi geçebileceğini düşünüyoruz. Halkımızın kur korumalı mevduat hesaplarına çok ciddi bir eğilimi var. Kur korumalı mevduat hesabı çok önemli bir finansal ürün, avantajları var.