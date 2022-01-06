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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 08:50
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    • 06.01.2022 08:53
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    Ev sahibi herkesi ilgilendiriyor! Konut kira gelirine vergi ayarı

    Yeniden değerleme oranının netleşmesiyle beraber 2022 yılında konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası da 7 bin liradan 9 bin 500 liraya yükseldi. İşverenler tarafından işçilerine verilen yemek desteğindeki istisna sınırı da yükseldi.

    Ev sahipleri dikkat! Kira gelirine vergi ayarı

    2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak belirlenmesinin ardından, konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası tutarı da yükseltildi. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL'ye çıkarılacak.

    Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak.

    9 bin 500 TL'nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL'yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.

        ÇEVRE - TEMİZLİK VERGİSİ
        Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202'de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.

        2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak.

        Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.

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        Haberler Ekonomi Ev sahibi herkesi ilgilendiriyor! Konut kira gelirine vergi ayarı
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