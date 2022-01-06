Ev sahibi herkesi ilgilendiriyor! Konut kira gelirine vergi ayarı

2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak belirlenmesinin ardından, konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası tutarı da yükseltildi. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL'ye çıkarılacak.
Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak.
9 bin 500 TL'nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL'yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.