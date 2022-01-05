Dolar bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın dördüncü günü yaşanırken sabah uyanır uyanmaz son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Dolar, Euro ya da Sterlin almak ya da satmak isteyenler döviz bürosuna uğramadan önce güncel fiyatları öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…
6 OCAK PERŞEMBE GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 13,6475
SATIŞ: 13,7261
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 15,4719
SATIŞ: 15,5429