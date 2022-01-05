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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 07:02
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    • 06.01.2022 07:03
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    Dolar bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL?

    Dolar bugün ne kadar? Sabahın ilk saatlerinden itibaren dövüz piyasasındaki son gelişmeler merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Yatırımlarını döviz kurunda değerlendirmek isteyen tüm illerden vatandaşlar ekonomi gündemindeki son gelişmeleri yoğun bir şekilde sorgular oldu. Piyasasındaki dalgalanmalara bakıldığında Dolar fiyatları son günlerde yükseliyordu peki 6 Ocak Perşembe Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Dolar bugün ne kadar?

    Dolar bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın dördüncü günü yaşanırken sabah uyanır uyanmaz son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Dolar, Euro ya da Sterlin almak ya da satmak isteyenler döviz bürosuna uğramadan önce güncel fiyatları öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…

    6 OCAK PERŞEMBE GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

    ALIŞ: 13,6475

    SATIŞ: 13,7261

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 15,4719

    SATIŞ: 15,5429

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 18,4665

        SATIŞ: 18,5591

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,70 puan artarak 2.005,29 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 1,93 puan ve yüzde 0,10 kazanımla 1.965,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.954,74, en yüksek 2.006,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 artışla 2.005,29 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 2,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,25 puan ve yüzde 2,56 yükselişle 2.212,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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        Haberler Ekonomi Dolar bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç TL?
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