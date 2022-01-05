Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor! Ama yazılı başvuru şart! Peş peşe para ödemesi yapılıyor!

SGK'YA YAZILI BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Eğer söz hususu şartları gerçekleştiren bir vatandaş hayatını yitirmiş ise geride kalan hak sahipleri de bu ödemeyi alabilir. SGK toplu para ödemelerinde hizmet cetvelinde tespit edilen ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden hesaplama yapıyor ve ödemeleri bu hesaplamalara göre güncel rakamlarla yapıyor.

Emekli olamayan vatandaşlar toplu para ödemesi almak amacıyla yazılı müracaatta bulunmaları gerekiyor. Bunun bağlamında SGK İl ya da İlçe Müdürlüklerine müracaat yapılabilir.

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