Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor! Ama yazılı başvuru şart! Peş peşe para ödemesi yapılıyor!

Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor. SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok sayıda vatandaş doğrultusundan bilinmiyor. SGK'ya senelerce prim ödeyen vatandaşlar emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilirler. Bu ödemeler amacıyla ise vatandaşların yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmiyor. Belirli müracaat şartlarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine dair bütün detayları haberimizde ele aldık.
SGK'YA YAZILI BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR
Eğer söz hususu şartları gerçekleştiren bir vatandaş hayatını yitirmiş ise geride kalan hak sahipleri de bu ödemeyi alabilir. SGK toplu para ödemelerinde hizmet cetvelinde tespit edilen ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden hesaplama yapıyor ve ödemeleri bu hesaplamalara göre güncel rakamlarla yapıyor.
Emekli olamayan vatandaşlar toplu para ödemesi almak amacıyla yazılı müracaatta bulunmaları gerekiyor. Bunun bağlamında SGK İl ya da İlçe Müdürlüklerine müracaat yapılabilir.
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ÇİFT MAAŞ HAKKINIZ VAR
Soru: Annemin babasının vefat tarihi 2000, SSK emeklisi. Benim babamın vefat tarihi ise 2019, Bağ-Kur emeklisi. Bu durumda annem her iki emekli maaşını da alabilir mi? Ulvi B.
Cevap: Annenizin eşinin vefatı 2008 sonrası olduğu ve babasının vefatı da 2008 öncesi olduğu için her iki emekli maaşını da alabilir.